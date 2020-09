Gözəlləşmək üçün salona getdi, üzünü elə vəziyyətə saldılar ki...- FOTOLAR

Gənc qız gözəlləşmək üçün salona getsə də nəticə əksinə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyədə Tekirdağın Çorlu rayonunda yaşayan 29 yaşlı Müge Gümşar, üz baxımı etmək üçün salona gedib.Amma nəticə onun gözlədiyi kimi yox əksinə olub.

"Bir müddət sonra üzümdə səpgilər var idi. Sonra Çorlu Dövlət Xəstəxanasına getdim. Burada üzümün ikinci dərəcəli yanıq xəsarətləri aldığını öyrəndim. Plastik cərrahiyyə mütəxəssisləri üzümün baxımı zamanı bəzi maddələrin hədsiz şəkildə istifadə edildiyini bildirdilər.''

Bu hadisədən sonra Gümşar, ərazi polis şöbəsinə gedərək, gözəllik mərkəzi ilə bağlı şikayətçi olduğunu və bu mübarizəsini vəkili vasitəsi ilə davam etdirəcəyini bildirib.

Mənbə: Cnnturk.com

