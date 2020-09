Daxili işlər orqanlarında yeni təyinat olub.

Metbuat.az bildirir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun imzaladığı müvafiq əmrə əsasən, Xəzər rayonu 3-cü Polis Bölməsinin rəis müavini polis polkovnik-leytenantı Seymur Qarayev vəzifəsindən azad edilərək 24-cü Polis Şöbəsinə rəis təyin olunub.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl 24-cü Polis Şöbəsinin rəisi Cövdət Məmmədov tutduğu vəzifədən azad edilərək, 6-cı Polis Şöbəsinə rəis təyin edilib.

