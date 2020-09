Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da Azərbaycan Televiziyasına, İctimai Televiziyaya və Real Televiziyasına müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müsahibə yaxın saatlarda yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, bu gün dövlət başçısı Heydər Əliyev adına Bakı dərin özüllər zavodunda “Abşeron” yatağının dəniz əməliyyatlarının təməlqoyma mərasimində iştirak edib. Televiziyalara müsahibə mərasimdən sonra verilib.

