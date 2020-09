Əfqanıstanın Bəlx vilayətində partlayış törədilib.

Metbuat.az-ın xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, əyalətin polis idarəsinin sözçüsü Adilşah Adil bildirib ki, keçmiş polis rəisi Hacı Haşımxan Əhmədzadənin keçdiyi yolda bomba quraşdırılmış avtomobil partladılıb.



Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Partlayışa görə hələlik heç bir qruplaşma məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib.



