Müğənni Xuraman Şuşalı yeni tikdirdiyi villasını satışa çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni tikintisi hələ bitməyən evini satmaq qərarına gəlib.

Qaraçuxurda yerləşən yarımçıq tikili üçün sənətçi 100 min xərclədiyini söyləyib:

“4 sotun içində tikilir. Çıxarış, sonradan tikmək üçün icazəsi də var”.

