Qazaxıstanın şimalındakı yeddi şəhərdə ev quşlarının kütləvi ölümü qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,ölkənin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə, buna səbəb quş qripi olub.

Nazirlikdən bildirilib ki, 9-16 sentyabr tarixlərində Şimali Qazaxıstan vilayətinin Rusiya ilə həmsərhəd bölgəsində müxtəlif növ ev quşlarının ölümü qeydə alınıb:

“Ölümlərə səbəb yüksəkpatogenli quş qripidir”.

