Prezident bir qrup neft sənayesi işçisini təltif etdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev bir qrup neft sənayesi işçisinin təltif edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

İskəndərov Yusif Məhəmmədsəlim oğlu

Orucov Hacı Ələsgər oğlu

Zeynalov Arif Mürsəl oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abasov Fazil Ələkbər oğlu

Axundov Əkbər Müzəffər oğlu

Alverdiyev Ramiz Yolçu oğlu

Əhədov İlqar Əliağa oğlu

Əzizov Füzuli Cəmil oğlu

İbrahimov Cəfər Təvəkkül oğlu

Qasımova Mətanət Qurbət qızı

Məmmədov Məmməd Əzibala oğlu

Mirzəyev Sakit Şahbazəli oğlu

Muradov Ədalət Bayram oğlu

Rəhimov Vaqif Gülağa oğlu

Rəhmanov Valid Ruhul oğlu

Rəsulov Bayram Rufulla oğlu

Şıxıyev Hafiz Sabir oğlu.

