Daxili İşlər orqanlarında növbəti təyinat olub.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə, Sabunçu RPİ-nin 12-ci Polis Bölməsinin rəis müavini, polis kapitanı İlqar Qafarov Səbail RPİ-nin 9-cu Polis Bölməsinin rəisi təyin edilib.

