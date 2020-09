Türkiyədə FETÖ terror təşkilatı ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən şəxslərə qarşı genişmiqyaslı əməliyyat keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin 34 vilayətində baş tutan əməliyyatlar zamanı FETÖ ilə əlaqə saxlamaqda şübhəli bilinən 131 nəfərdən 94-ü saxlanılıb.



Digər şəxslərin tutulması istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.