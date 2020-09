“Real”ın futbolçusu Qaret Beyl karyerasını “Tottenhem”də davam etdirəcək.

Metbuat.az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi 31 yaşlı yarımmüdafiəçini icarəyə götürüb. Uelsli oyunçu ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Q.Beyl 2007-2013-cü illərdə də "Tottenhem"də çıxış edib və "Real"a məhz bu klubdan transfer olunub.

