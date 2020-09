Metro yenidən bağlana bilər - Sərnişinlərin NƏZƏRİNƏ! / VİDEO

Bakı Metropolitenində əsas tələblərə riayət edilməməsi metronun yenidən bağlanmasına səbəb ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, metropolitendə əsas tələblər tibbi maskanın taxılması və sosial məsafənin qorunmasıdır.



Xüsusən tibbi maska sərnişinlərdən stansiyaya girişdə tələb olunur. Lakin stansiya platformalarında, əsasən də qatarlarda sərnişinlərin bir sıra hallarda bu qaydalara riayət etməməsi ilə rastlaşılır. Bu hal isə metronun yenidən bağlanmasına gətirib çıxara bilər.

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib ki, metropolitenin bütün stansiyalarında karantin qaydalarına riayət edən və etməyən sərnişinlərə rast gəlinir.

Bəxtiyar Məmmədov bu prosesdə vətəndaşların sosial məsuliyyət daşıdıqlarını deyib.

Qurum rəsmisi bildirib ki, bu cür halların baş verməməsi üçün təkcə platformalarda deyil, qatarlara minərkən də maskalar təyinatına uyğun taxılmalıdır.

