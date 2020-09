Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətində (RİH) kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki,, bununla bağlı Biləsuvar RİH-nin başçısı Faiq Qürbətov sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla Rayon İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Tikinti şöbəsinin müdiri Yaşar Əzimov işdən çıxarılıb.

Hələlik onun yerinə təyinat olmayıb.

