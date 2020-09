Əməkdar artist Gülbahar Şükürlü Milli Onkologiya Mərkəzində əməliyyat olunub.

Yaxınlarının Metbuat.az-a verdiyi məlumata görə, palataya köçürülən qarmon ifaçısının vəziyyəti yaxşıdır.

Qeyd edək ki, G.Şükürlünün başında onkoloji şiş aşkarlanmışdı. Maddi durumu yaxşı olmayan sənətçi bir müddət öncə xəstəxanaya getməkdən və əməliyyatdan imtina etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.