Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 3-cü tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son oyununda "Qarabağ" klubu "Azərsun Arena"da "Neftçi" komandasını qəbul edib.



Görüş "Neftçi"nin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

