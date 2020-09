Şəmkirdə erməni PUA-sı belə vuruldu – ANBAAN VİDEO

Sentyabrın 20-də saat 23:15 radələrində Azərbaycanın qərb zonasında güclü partlayış səsi eşidilib. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumatlar yayılıb. Bildirilib ki, həmin vaxt ardıcıl iki güclü partlayış səsi duyulub. Yayılmış qeyri-rəsmi məlumatlara görə, qeyd edilən saatda Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı – PUA Azərbaycan hərbi qüvvələri tərəfindən məhv edilib. Vurulan PUA əraziyə düşərək partlayıb.

