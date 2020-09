İtaliyanın “İnter” klubu “Barselona”nın yarımmüdafiəçisi Arturo Vidalı transfer edib.

Metbuat.az bildirir ki, 33 yaşlı futbolçu ilə rəsmi müqavilə imzalanıb. Tibbi müayinədən keçən Çili millisinin futbolçusu ilə 3 illik müqavilə bağlanıb. Transfer dəyəri isə 1 milyon avro olaraq açıqlanıb.

Qeyd edək ki, Vidal “Barselona”ya 2018-ci ildə Almaniyanın “Bavariya” klubundan transfer olub.

Mənbə: Ntvspor

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.