Xəbər verdiyimiz kimi, Sentyabrın 21-də saat 09:20 radələrində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində düşmənin növbəti təxribatı nəticəsində isə Azərbaycan Ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kiçik çavuş Məmmədov Elşən Əli oğlu şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şəhid olan kiçik çavuş Elşən Məmmədov Əli oğlu Tovuzun Qaziqulu kəndindəndir. Elşənin 3 oğul övladı var.

Şəhidimizin fotosunu təqdim edirik:



