Dünyada yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxma hallarının sayı 31 milyonu keçib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Con Hopkins Universiteti məlumat yayıb.

Universitetin məlumatına görə, hazırda dünyada koronavirus infeksiyasına yoluxma hallarının sayı 31 028 757 nəfərə çatıb, COVID-19 diaqnozu qoyulmuş 960 698 nəfər isə vəfat edib.

Bu müddət ərzində 21,2 milyondan çox insan müalicə olunaraq sağalıb.

Mənbə: bbc.com

