Şəhidimizin evindən FOTOLAR

"İnsan seli, asılan bayraqlar. Bu gün şəhidimiz Elşən Məmmədovun yaşadığı evdə izdiham yaşanır".

Metbuat.az xəbər verir ki, BAKU.WS-in bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, şəhidimizin son mənzilə yola salınmasına hazırlıq görülür.

Şəhidin dəfn mərasiminə qatılmaq üçün yerli sakinlərlərlə yanaşı rəsmi şəxslərdə gəlib.

Şəhidimiz doğulduğu Qaziqulu kənd qəbiristanlığında dəfn ediləcək.

Qeyd edək ki, erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan müddətdən artıq xidmət keçən hərbi qulluqçumuz idi. Şəhidimizin 3 övladı var.

