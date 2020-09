Sabah Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin payız sessiyası üçün ilk komitə iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə 2 məsələ daxildir:



1. 2020-ci ilin yaz və növbədənkənar sessiyaları ərzində komitənin gördüyü işlər barədəki hesabatı



2. 2020-ci ilin payız sessiyası üçün nəzərdə tutulmuş qanunvericilik işləri planı müzakirə olunacaq.

