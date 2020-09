Türkiyə PUA-ları Ermənistan sərhədində - FOTO

Türkiyəyə məxsus pilotsuz uçuş aparatları Ermənistanla sərhəd boyu uçuşlara başlayıb. Metbuat.az xəbər verir ki, aparatların uçuşu səhər saatlarından başlayıb və hələ də davam edir. Türkiyə PUA-larının kəşfiyyat uçuşlarının Tovuz istiqamətində hərbi gərginliklə bağlı olduğu bildirilir. (Modern.az)

