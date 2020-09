Fransanın "PSJ" klubundan ayrılan Edinson Kavani "Real Madrid"ə transfer ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İspaniyanın məşhur "Marca" qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə, 33 yaşlı uruqvaylını ispan klubuna futbolçunun menecerləri təklif ediblər. Lakin futbolçunun yüksək maaş tələb etməsi keçidə manə ola bilər.

Qeyd edək ki, Kavani ilə “Benfika” yaxından maraqlanırdı. Həmçinin mediada "Fənərbağça"nın da futbolçu ilə maraqlandığı ilə bağlı iddialar yer alıb.

