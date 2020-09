Səfərbərlik Xidməti əhaliyə müraciət etdi

“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” qanuna əsasən, ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilər hərbi təlimlərə çağırılır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin mətbuat katibi Füzuli İsmayılov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, bu proses əvvəllər də həyata keçirilib. F.İsmayılov Azərbaycan ictimaiyyətinə də müraciət edib.

“Ehtiyatda olan hərbi vəzifəlirin hərbi təlimlərə çağırılması heç bir təşviş üçün əsas vermir. Bu proses planauyğun şəkildə həyata keçirilir”, - deyə F.İsmayılov əlavə edib.

