"Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olan Elşən Məmmədova Allahdan rəhmət diləyirəm, ailəsinə və qardaş Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib.

O işğalçı Ermənistana da səslənib: "Ermənistana təxribatlara son qoymağa və ağlını başına almağı toplamağa çağırıram. Dost və qardaş ölkə olan Azərbaycanın hər zaman yanındayıq”.



