Yol nişanı dirəyinə çırpılan polis öldü VİDEO

Türkiyənin Antalya şəhərində yol polisi əməkdaşı faciəvi şəkildə həyatını itirib. Metbuat.az xəbər verir ki, motosikletlə hərəkətdə olan Onur Kiçik adlı polis yol nişanı dirəyinə çırpılıb. Zərbənin gücündən polis əməkdaşının başında olan dəbilqə yerə düşüb. Xəstəxanaya çatdırılan O.Kiçiyin xəsarəti ağır olduğundan həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib.

