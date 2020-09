Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

7-ci mikrorayonda evlərinin yanında yolu keçən 2014-cü il təvəllüdlü Həsənova Rəna Nicat qızını minik avtomobili vurub.

Yaralı təcili tibbi yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

