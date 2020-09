Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti sentyabrın 22-də Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko ilə görüşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Məclisin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib. Görüşdə parlamentlərarası əlaqələrin genişləndirilməsi, qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti və digər mövzularda fikir mübadiləsi aparılıb.











