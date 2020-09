“Roma”ya texniki məğlubiyyət verildi

İtaliya Futbol Federasiyası “Roma”nı cəzalandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisinə texniki məğlubiyyət verilib.

Buna “canavarlar”ın yarımmüdafiəçisi Amadu Diavaranın 1-ci turun “Verona” ilə oyunun (0:0) iştirak ərizəsinə düzgün sifariş olunmaması səbəb olub. Paytaxt klubu iyulun 17-də 23 yaşı tamamlanmış Diavaranı yaşı 22-yə qədər olan oyunçu kimi sifariş edib.

Qeyd edək ki, “Roma” növbəti turda “Yuventus”la, “Verona” isə “Udineze” ilə qarşılaşacaq. Hər iki görüş sentyabrın 27-də keçiriləcək.

