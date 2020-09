“Ermənistan odla oynamasın” - Türkiyədən daha bir xəbərdarlıq

“Ermənistan odla oynadığını bilsin. Bölgədə xaos yaratmaq fəaliyyətinin mərkəzində Ermənistan dayanır. Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Ermənistana bir daha xəbərdarlıq edirik ki, odla oynamasın”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sözçüsü Ömər Çəlik deyib.



"Ötən gün Ermənistan tərəfinin hücumu nəticəsində şəhid olan azərbaycanlı qardaşımıza Allahdan rəhmət diləyirik. Buradan bir daha Ermənistana səslənirik. Türkiyə tərəfi belə hərəkətləri qəbul edə bilməz", - deyə AKP rəsmisi bildirib.

