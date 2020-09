Bakıda Heydər Əliyev prospektində - Əmircan-Bülbülə döngəsi yaxınlığında ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda qeyd edilən ərazidə hər iki istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunur.

İlkin məlumata görə, hadisə nəticəsində 4 nəfər piyada vurulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.