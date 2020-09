Təhsil Nazirliyi ümumi təhsil müəssisələrində COVID-19 virusu ilə bağlı bu günə olan məlumatı açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sentyabrın 22-də 36 şagirddə bədən hərarəti 37 dərəcədən yüksək olub.



Bu gün 10 şagirddə və 7 nəfər işçi heyətində koronavirusa yoluxma aşkar edilib.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.