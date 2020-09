Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin 12 vilayətində FETÖ/PDY terror təşkilatına qarşı xüsusi əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat nəticəsində 17 nəfər həbs olunub.



Məlumata görə, onlardan bəziləri Türkiyə Silahlı Qüvvələrində və Daxili Qoşunlarda xidmətdə olan şəxslərdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.