Azərbaycanda bir məktəb koronavirusa görə distant təhsilə keçib. Ötən gün distant təhsilə keçirilmiş siniflərin sayı 2 olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Təhsil Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə, bu günə qədər distant təhsilə keçirilən siniflərin sayı 6 olub.

Bu günə qədər distant təhsilə keçirilmiş məktəblərin sayı 1 olub.

