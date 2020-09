ABŞ-ın bir ştatında fövqəladə rejim elan edildi

ABŞ-ın Viskonsin ştatında koronavirusla bağlı tətbiq edilən məhdudiyyətlər sərtləşdirilib.

Metbuat.az bildirir ki, ştatda fövqəladə vəziyyət elan olunub. Həmçinin bildirilib ki, insanların sıx toplaşdığı qapalı yerlərdə 5 yaşdan yuxarı şəxslərin maska taxması məcburidir.

Məlumatda bu il ABŞ-da 100-dən çox uşağın koronavirusdan öldüyü bildirilib. Viskonsin ştatında isə 12 uşaq koronavirusdan ölüb.

Qeyd edək ki, ABŞ-da 6,86 milyon insana koronavirusa yoluxub, 200 mindən çoxu həyatını itirib.



Mənbə: TASS

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.