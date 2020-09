ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Ağ Ev"də keçirdiyi mətbuat konfransında koronavirus peyvəndi barədə danışıb.

Metbuat.az bildirir ki, jurnalistlərin suallarına cavab olaraq ABŞ lideri deyib ki, Rusiya və Çinin istehsal etdiyi koronavirus peyvəndini qəbul etməyə hazırdır:

"Hansı ölkənin istehsalı olduğunun mənim üçün fərqi yoxdur, sadəcə işə yarayan bir peyvənd olsun. Başqa bir ölkənin istehsalı olması məni narahat etmir. Onunla papaqla şəkil də çəkdirəcəyəm".

Mənbə: TASS

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.