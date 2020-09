Ərdoğan və Makron arasında telefon danışığı olub

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Fransa Prezidenti Emmanuel Makron arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, prezidentlər əsasən iki ölkə arasındakı münasibətləri, Türkiyə-Avropa İttifaqı əlaqələri, Şərqi Aralıq dənizi ilə bağlı, və regiondakı prosesləri müzakirə ediblər.

Ərdoğan bildirib ki, Şərqi Aralıq dənizində Türkiyə və Şimali Kipr türklərinin haqlarına məhəl qoyulmamasını, Fransanın Yunanıstan və Cənubi Kiprdə gərginliyi artıracan iddialarını yalnış hesab edir.

Ərdoğan bu istiqamətdə yaranan problemlərin danışıqlar yolu ilə həll edilməsinə tərəfdar oldunu deyib.

Mənbə: Anadolu Ajansı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.