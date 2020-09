Alvaro Morata yenidən "Yuventus"a qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son 2 mövsümü "Atletiko Madrid"də oynayan 27 yaşlı hücumçu 1+1 illiyinə icarəyə götürülüb. "Yuventus"un qarşı tərəfə icarə haqqı olaraq 10 milyon avro ödəyəcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Morata 2014-2016-cı illərdə Turin təmsilçisində oynamış və 93 oyunda 40 qol vurmuşdu.

Mənbə: Ntvspor.net

