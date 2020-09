Yaşlı müəlllimlərin işdən çıxarılması ilə bağlı Nazirlikdən Açıqlama

Yeni tədrsi ilindən başlayaraq, 65 yaşdan yuxarı müəllimlərin işdən çıxarılması sosial şəbəkələrdə birmənalı qarşılanmayıb.

Bəzi iddialara görə, digər sahələrdə 65 yaşdan yuxarı insanlar çalışdığı halda, təhsil müəssisələrində bu cür halların qarşısı alınır.

Metbuat.az bildirir ki, Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov Modern.az-a açıqlamasında məsələyə aydınlıq gətirib:

Pandemiyanın şərtlərinə uyğun olaraq təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin dərs saatları nisbətən cavan müəllimlərə verilib. Prosedur bu formada həyata keçirilir”.

Cəsarət Valehov onu da bildirib ki, həmin müəllimlər əvvəlki qaydada əmək haqlarını alırlar:

"Bununla bağlı narahatlığa əsas yoxdur”

