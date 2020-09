Azərbaycanda yerli banklardan birinin Qarabağla bağlı atdığı addımı sosial şəbəkələrdə rəğbətlə qarşılanıb və marağa səbəb olub.

Metbuat.az bildirir ki, banklardan biri öz ATM-lərində ingilis dilində "Qarabağ Azərbaycanındır" yazısını yerləşdirib. Dünən gecədən bu mövzu sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən ən çox paylaşılan mövzulardan biri olub.



İstifadəçilər bankın bu addımının nümunəvi olduğunu və digər şirkətlərin də bu cür addımlar atmalı olduğunu bildiriblər.

