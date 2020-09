Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi parlament nümayəndə heyətinin Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov ilə görüşü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

