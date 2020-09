Ağstafa rayonunda yerli sakin arı sancmasından ölüb.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, rayonun Yenigün kənd sakini, 1965-ci il təvəllüdlü M.İsayevi arı sancıb. Xəstəxanaya yerləşdirilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.