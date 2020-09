Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə gün öncə Şamaxıda kişi keçmiş arvadını bıçaqlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə rayonun M.Ə.Rəsulzadə küçəsində yerləşən "Ucuzluq" mağazasında qeydə alınıb. Rayon sakini Elton Hüseynov keçmiş həyat yoldaşı Xanım Teymurovanı bıçaqlayıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun həyatını xilas etmək mümkün olub.

E. Hüseynov saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

Sosial şəbəkələrdə isə həmin anın görüntüləri yayılıb. Həmin videonu təqdim edirik:

(Apa)

