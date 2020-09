Məşhur aktrisa Sevinc Əliyeva Xəzər televiziyasında aparıcılığa başlayır.



Metbuat.az xəbər verir ki, Sevinc Əliyeva Xəzər televiziyasında "3 BALAM" verilişində aparıcılıq edəcək.

Veriliş sentyabrın 26-da səhər saat 09:30-da yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, Xəzər televiziyasının rəhbəri Murad Dadaşovdur.



