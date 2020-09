BakuBus” avtobusu qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə baku.ws-in “qaynar xətt”inə məlumat verilib.

Bildirilir ki, qəza Neftçilər prospekti, "Park bulvar"ın qarşısında baş verib.

“BakuBus” şirkətinə məxsus 18 metrlik sərnişin avtobusu yol kənarındakı maneəyə çırpılıb. Qəza nəticəsində xəsarət alanın olub-olmaması barədə məlumat verilməyib.

