"Tvitter"də ABŞ Xarici İşlər Nazirliyi sözcüsü Morqan Ortaqusun Rusiyanın istehsal etdiyi koronavirus peyvəndinin effektli olduğundan şübhə etdiyini bildirmişdi.

Metbuat.az bildirir ki, onun bu sözlərinə Rusiyanın ABŞ səfirliyindən cavab gəlib:

"Vaşinqtonda Rusiya peyvəndini tənqid etmək yerinə koronavirusla mübarizə apararaq xalqın həyatını qurtarın".



Mənbə: Sputnik

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.