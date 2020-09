Fransada son 24 saatda 13 min 72 nəfər koronavirusa yoluxub, 43 nəfər virus səbəbindən həyatını itirib.

Metbuat.az bildirir ki, ölkədə virusdan ölənlərin sayı 31 min 459 nəfər olub. Son 7 gündə 4 min 244 nəfərin müalicə aldığı, bunlardan 675 nəfərin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib.

Mənbə: bbc.com

