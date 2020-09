İranda son sutka ərzində yeni növ koronavirus nəticəsində 175 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, ölkədə koronavirusdan ölənlərin sayı 25 min 015 nəfərə yüksəlib. İranda ötən 24 saat ərzində 3 521 nəfər koronavirusa yoluxub.

Beləliklə İranda koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 436 min 319 nəfərə çatıb.

Mənbə: İRNA

