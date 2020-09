Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Nobel Sülh mükafatına namizədliyi irəli sürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın tanınmış yazıçısı Sergey Komkov 2021-ci ildə Putinə Nobel Sülh mükafatı verilməsi ilə bağlı müraciət etdiyini açıqlayıb. Putinin namizədliyinin irəli sürülməsi ilə bağlı rəsmi Kremldən də açıqlama verilib:

"Vlamidir Putinə bu mükafatın verilməsi yaxşı olardı".

Qeyd edək ki, ABŞ lideri Donald Trampın da bu mükafata namizədliyi irəli sürülmüşdü.

Məndə: Sputnik

