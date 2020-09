Transfer dönəminin aktiv klublarından "Fənərbağça" növbəti transferini İstanbula gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Aston Villa"da forma geyinən Mbvana Samatta ilə hər mövzuda razılığa gəlib. Dünən gecə İstanbula gələn 27 yaşlı hücumçunun transferinin rəsmi olaraq açıqlanacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Samata "Aston Villa"da son mövsümdə 14 oyuna 1 qol vura bilib. Futbolçu Belçika "Genk"ində vurduğu qollarla məşhurlaşmışdı.

Mənbə: Ntvspor.net

