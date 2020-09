Məşhur aktyor futbol klubu almaq istəyir

Məşhur aktyor Rayan Reynolds yeni biznes sahəsinə addım atmağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor “Wrexham” futbol klubunu almaq istəyir. Bu barədə “Wrexham” klubundan məlumat verilib. Məlumata görə, klubu almaq istəyən namizədlərdən biri məhz Reynoldsdur.

“Wrexham” satın almaq istəyən digər şəxs isə aktyor Rob Makelhennidir. Reynoldsun bunun üçün 2 milyon sterlinq ödəmək istədiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Reynolds “Aviation Gin” şirkətini ötən ay 610 milyon dollara satmışdı.

Mənbə: bbc.co.uk

